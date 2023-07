Peso Pluma revela que antes de su famoso corte de cabello lo usaba como Justin Bieber

Peso Pluma la está rompiendo con sus corridos tumbados, pues ya es es un fenómeno mundial y no sólo por su música, sino también por su estilo.

Su manera de vestir, sus joyas y su icónico corte de cabello se ha vuelto tendencia y ante el éxito de su personalidad decidió revelar cómo fue que surgió la idea de llevar un mullet (peinado).

En una entrevista con Billboard, el jalisciense, de 24 años, contó que este famoso peinado corto por delante y largo detrás, que surgió en los años setenta, no era lo que tenía en mente cuando llegó con un barbero de Colombia.

"Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: 'Tú confía en mí'. Y terminó con esto. Y dije: 'Güey, ¿qué hiciste?' Luego grabé un video y me vi y dije: 'Si se ve bien perro'".

También confesó que antes usaba su cabello muy al estilo de Justin Bieber por lo que el cambio en un inicio lo disgustó, pero jamás imaginó lo que lograría.

“Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin, de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber ‘Baby’”, recalcó.

Además, destacó que ha sido una sorpresa para él cómo el público ha replicado este corte en su país.

"La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: 'Gracias por tanto trabajo que nos has dado'. Según (él) habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma", dijo sorprendido.

El furor por el corte de “Doble P” ha sido tan grande que incluso lo piden para sus mascotas.