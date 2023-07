Jamie Foxx reaparece en redes tras estar al borde de la muerte: “Pasé por el infierno y volví”

Tras semanas en el hospital y el suspenso por la salud de Jamie Foxx tras sufrir un severo accidente en abril de 2023 por fin las buenas noticias llegan.

Todo este tiempo la familia del actor se mantuvo muy hermética en cuanto al parte médico, pero algunos medios indicaron que el actor, de 55 años, habría sufrido un accidente cerebral que lo puso al borde de la muerte.

Por ello, Foxx recurrió a sus redes sociales para frenar la especulaciones y explicar lo que le pasó, por lo que decidió esperar a estar en mejores condiciones.

“Conozco a mucha gente que quería escuchar actualizaciones, pero no quiero que me veas como ese hombre, quiero que me veas reír y pasar un buen rato, no quería que me vieras con tubos. Como pueden ver los ojos funcionan bien. Dijeron que estaba paralizado, no estoy paralizado, pero fui al infierno y regresé, estoy en camino hacia la recuperación”, dijo en un video.

También aprovechó para agradecer a sus seguidores y sus amigos que estuvieron al pendiente de él.

“Quiero agradecer a todos los que han rezado y me han enviado mensajes. No puedo siquiera comenzar a decirles cómo me tocaron y cómo me ayudaron a volver. Me fui a través de algo que pensé que no saldría.

“A ellas, a Dios, a mucha gente médica excelente, puedo dejarles este video. No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos”, agregó.

El histrión aclaró que aún se sigue recuperando, pero que espera pronto volver a trabajar.