Muere Alfonso Iturralde, actor de 'Rebelde' y villano de 'Marimar'

El actor de telenovelas, conocido por sus antagónicos en proyectos como “Rebelde”, “Marimar”, “El abuelo y yo”, “Carita de ángel”, entre otras, falleció a los 73 años, según lo informó este martes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero @AlfonsoIturrald. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en la publicación de redes sociales.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde.



Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”.



Descanse en paz.

Aún se desconocen las causas de su deceso, pero en febrero de este año el actor reveló que tuvo cáncer de vejiga por lo que había cambiado sus hábitos y llevaba una vida más saludable.

"Ahora hago ejercicio todas las mañanas, mis alimentos on balanceados, medito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría si te digo que me privo de todo, en ocasiones me fumo un cigarro o me aviento un pastel o refresco, porque es difícil cortar todo de tajo", dijo durante una entrevista.

Sin embargo, en 2019, también había superado el cáncer de próstata tras tratamientos y una cirugía.

Durante su larga y destacada trayectoria, como actor de melodramas mexicanos, participó en más de 20 producciones desde la época de los 90.

En los 2000 fue parte de grandes éxitos como: “Bajo la misma piel”, “La fea más bella”, “Al diablo con los guapos”, “La fuerza del destino” y “La tempestad”.

En “Rebelde” dio vida a Héctor Paz, el papá de Victoria Paz, quien en su momento fue interpretada por Angelique Boyer. La última participación de Alfonso Iturralde en la telenovela “La Desalmada” que se transmitió en el 2021.