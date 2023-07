¿Quién es Hari Nef, la actriz trans de 'Barbie'?

El live action de “Barbie”, ha sido todo un éxito en taquilla convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Además de que despertó debates sobre el feminismo, machismo y la masculinidad, su directora, Greta Gerwig, también le dio un toque de inclusión con una actriz trans.

Se trata de la Barbie Doctora, quien es interpretada por Hari Nef; actriz, modelo y activista trans.

La estadounidense saltó a la fama por ser una de las primeras modelos trans en firmar un contrato con una importante agencia de modelaje, IMG Models, lo que la llevó a ser una figura destacada en la industria de la moda, debutando en 2015 en la Semana de la Moda de Nueva York.

Uno de los primeros acercamientos de Hari a la actuación fue en el video de “There is Nothing Left”, de The Drums.

Desde entonces ha tenido oportunidad de trabajar en series como “The Idol”, “You”, “Transparent”, “Extrapolations” y “Love Advent”, así como en las películas “Bad Things”, ”1UP”, “Assassination Nation”, “Mapplethrope” y “Crush”.

Nef también es una activista reconocida por su defensa de los derechos de las personas trans y su lucha contra la discriminación y la violencia hacia esta comunidad LGBTQ+.

A través de su trabajo en la moda y el entretenimiento, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre los problemas que enfrenta la comunidad trans y para promover la inclusión en la industria del entretenimiento.