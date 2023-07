Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía y niega infidelidad

Ante lo mediático que se convirtieron los rumores de que Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su noviazgo y compromiso, comenzaron a circular en redes sociales versiones que apuntaban que el puertorriqueño le había sido infiel a la española con una modelo colombiana y hasta con Shakira.

Por ello, el intérprete de “Todo de ti” decidió romper el silencio y confirmar su ruptura con la “Motomami”.

Fue a través de sus historias de Instagram que el cantante escribió lo que jamás imaginó que pasaría: tener que dar declaraciones públicas sobre asuntos de su vida privada.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, oficializó. Sin embargo, no explicó los motivos por lo que tomaron esa decisión, pero destacó que no fue por infidelidades.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, agregó.

Asimismo aclaró que tras ver que han surgido “alegaciones públicas erróneas” se vio obligado a hablar al respecto.

“Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, finalizó no sin antes agradecer a sus fans por el apoyo y el amor que le han brindado.