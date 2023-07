Sebastián Yatra predijo rompimiento de Rosalía y Rauw; reviven polémico comentario

Después de los rumores sobre el final de la relación de Rauw Alejandro y Rosalía, ambos artistas confirmaron la ruptura a través de sus redes sociales, esto después de que salieran a la luz una supuesta infidelidad de parte del petorriqueño.

También usuarios publicaron videos del cantante en compañía de Shakira, quien hace poco más de un año se separó de Gerard Piqué y se le ha visto retomar su vida social y amorosa, pues lo galanes no le han faltado, por lo que se especuló que había tenido algo que ver con el rompimiento de los intérpretes de “Beso” y “Vampiros”.

Y por supuesto que ante la situación los internautas no dudaron en revivir un video de Sebastián Yatra en donde hizo un polémico comentario sobre Alejandro y la “Motomami”.

En la grabación se escucha a Yatra asegurar que Rauw, nombre real del artista, no estaba enamorado de Rosalía, lo que en su momento le costó fuertes críticas.

“Ni Camilo ni Rauw están enamorados”, aseguró Yatra.

Aquí Sebastián Yatra confirma que Rauw no estaba enamorado de Rosalía, pero que Camilo tampoco. pic.twitter.com/DyltgpSvBc — ࿐ (@xorisoredondo) July 25, 2023

Sin embargo, el colombiano no predijo nada, ya que todo se trataba de una campaña del artista para lanzar su sencillo “Tv”, el cual incluye la polémica frase.

"Dile a tu papá que te mudas pa’ Medallo conmigo. Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos. Ni Camilo ni Rauw están tan enamoraos, que me junten varias vidas, me las paso a tu lao, enamorao", dice una frase de la canción.