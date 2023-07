Everybody 1-2-Switch! un juego de fiesta irreverente de Nintendo

Sin tener siquiera un avance o una captura de pantalla, Nintendo optó por no mencionarlo en absoluto hasta el día de lanzamiento. Everybody 1-2-Switch! es una continuación de uno de los títulos de lanzamiento de la portátil de los de Kioto 1-2-Switch! Aunque estuvo rumoreándose durante algún tiempo y aunque no parecía muy bueno, la naturaleza del anuncio, su precio accesible y el lanzamiento inminente en la Nintendo Switch, no han ayudado para dar una percepción como la de su predecesor, pero entonces ¿vale la pena?

Bueno, empecemos. En una sesión de juego de aproximadamente dos horas con un grupo de amigos, probamos algunos de los minijuegos de esta “fiesta multijugador.

El argumento que dieron fue atinado, ya que este juego fue diseñado para reuniones sociales en las que es posible que no estés con personas que esten acostumbrados a usar un control, o para cuando hay más personas que quieren jugar que Joy-Cons. Todo mundo sabe que hacerse de unos controles extras no es algo barato, especialmente para usarse de vez en cuando, cuando hay visitas de amigos o familiares.

Es en estas circunstancias, es cuando se valora el gran cambio de juego con respecto a la primera versión, ya que ahora puedes usar smartphones como controles secundarios, por lo que ahora hasta más de 50 personas podrían unirse.