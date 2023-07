Demi Lovato reveló las secuelas que le dejó una sobredosis de drogas

Demi Lovato recientemente lanzó una nueva versión del tema “Sorry Not Sorry” de la mano del guitarrista de Guns N’ Roses, Slash.

Lee también: Shakira no canta mal las rancheras; así se escucha ‘El Rey’ en su voz

Por motivo de su nuevo material Demi se presentó en el programa de Andy Cohen, en donde además de promocionar su canción habló sobre algunos de sus momentos más oscuros.

Tras las experiencias que ha tenido con las drogas, la también actriz confesó que se encuentra completamente sobria, es gracias a una experiencia que casi le cuesta la vida allá en 2018 y aunque aseguró que no cambiaría nada, si hay un pasaje de su vida del que se arrepiente, se trata de una sobredosis que le dejó serias consecuencias.

“No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada... Lo más parecido a un arrepentimiento es cuando tuve una sobredosis. Esa sobredosis me causó muchas... en realidad me causó una discapacidad. Hasta el día de hoy tengo problemas de visión y de audición”, aseguró la intérprete de “Cool of the Summer”.

La secuela le ha impedido manejar, algo que le sirve de motivación para continuar lejos de las drogas.

“Cada vez que miro algo -por ejemplo, tengo puntos ciegos en la vista cuando miro tu cara- es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino, porque no quiero que vuelva a ocurrir”, declaró.

La sobredosis que Lovato sufrió en 2018 puso en gran riesgo su vida, teniendo tres infartos cerebrales y un ataque cardíaco, dejándole daños cerebrales permanentes.

“Me sorprende no haber tenido una sobredosis esa noche… consumí drogas que nunca antes había consumido. Nunca me había metido metanfetamina, la probé. La mezclé con éxtasis, con coca, hierba, alcohol, oxicodona. Y sólo eso debería haberme matado”, contó en la docuserie “YouTube Dancing With The Devil”.

Lee también: ¿Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron? Estas son las pruebas que lo confirmarían

Desde aquel incidente la cantante prefirió alejarse de cualquier clase de droga, aunque por un momento pensó que podía vivir tranquila si se sometía a la “sobriedad californiana”, que consiste en consumir únicamente marihuana y alcohol, pero se reivindicó y ahora está limpia de sustancias.