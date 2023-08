Danna Paola abre su corazón para hablar sobre su salud mental, infidelidades y su crush con una mujer

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más famosas del momento y recientemente causó euforia en el Tomorrowland, en donde se presentó el sábado con Steve Aoki y el domingo con Dimitri Vegas & Like Mike, poniendo en alto a nuestro país.

Sin embargo el camino no ha sido fácil, ya que desde muy niña comenzó en la actuación, algo que como consecuencia le dejó severos problemas de salud mental, que ha podido controlar con terapia.

“A mí me manipularon las emociones desde los cinco años, de llorar, estar feliz, me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo… tanto para que hoy yo tenga mil pedos de salud mental, de ansiedad, de ataques de pánico, que la gente no lo entiende”, confesó en el podcast Escuela de Nada.

Y aunque ahora luce feliz y enamorada de Alex Hoyer en el amor tuvo muchos fracasos, pues antes de su novio actual no había podido tener una relación estable y permitió muchas traiciones.

“Me han tocado hombres súper machistas en mi vida. A mí me fueron infiel muchas veces y era algo que yo creía que era normal. Yo me echaba mucho la culpa, pensaba ‘es que yo soy bien tóxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa’”, expresó.

Sin embargo, la intérprete de “Mala fama” no nunca se cerró al amor, incluso reveló que se enamoró de una mujer.

“Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido, pero sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum”, adelantó sobre su sencillo en el que revelará los detalles de su historia con ella.

help danna paola contará en su álbum como fue que se enamoró de una mujer 😳

pic.twitter.com/T3RI0YRLkS — ؘ (@lastnightspicy) July 31, 2023

Y como era de esperarse en redes sociales comenzaron a suponer quién fue la mujer que conquistó a la cantante mexicana.

“Siento que es para Esther Expósito”, “Danna bisexual amo”, “Qué manera tan madura, profunda de hablar de Danna”, “Amo que Danna esté dando este tipo de entrevistas que realmente suman a la vida de los demás”, “Me encanta demasiado el pensar de Danna”, “Amo a Danna Paola y me identifico con su manera de pensar y de actuar y su personalidad”, son algunos de los comentarios de internautas.