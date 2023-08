Lindsay Lohan presume su figura tras haber tenido a su primer bebé

Lindsay Lohan dio a luz el pasado 17 de julio a su primera bebé, Luai, junto a su esposo Bader Shammas, con quien se casó a mediados del 2022.

Lee también: ¿Cuánto gana Wendy Guevara al mes en La Casa de los Famosos?

A través de redes sociales, la actriz compartió una fotografía en donde presumió su figura a semanas de haber tenido a su pequeño.

En la instantánea se le ve feliz luciendo una camiseta verde claro sin mangas y un short gris de talle alto.

"Estoy muy orgullosa de lo que este cuerpo fue capaz de lograr durante estos meses de embarazo y ahora, de recuperación. ¡Tener un bebé es la mayor alegría del mundo!", agregó junto a la imagen.

En la misma publicación, Lohan hizo una referencia a la película “Chicas Pesadas”, pero ahora sobre su nueva vida como madre.

"Mi Outfit Of The Day últimamente es mi ropa interior postparto. Porque no soy una madre normal, soy una madre postparto", aseguró.

Lee también: Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto: "No ha sido una decisión sencilla"

El pequeño nació en Dubai, donde actualmente reside la pareja y su nombre árabe significa "escudo" o "protector".