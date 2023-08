Estos abuelitos “perrean” al ritmo de Bad Bunny y se hacen virales

Celina y Filiberto son dos abuelitos que se volvieron famosos en redes sociales, pues en sus cuentas oficiales comparten el amor que los ha mantenido unidos por 19 años y sus pasión por el baile.

En uno de sus más recientes videos la pareja se encontraba en una fiesta y cuando escucharon “Titi me preguntó” de Bad Bunny no dudaron en demostrar que para el perreo no hay edad.

Lo que causó la sorpresa y hasta envidia de muchos fue el intrépido paso del señor que en segundos se lanzó al suelo y se levantó con todo el flow.

“Los únicos adultos mayores que he visto no se quejan de la música actual, al contrario la disfrutan”, “No le pesan los años”, “¡Hermosos! Yo con 40 no aguanto una rodilla”, “Me encanta esta bella pareja”, “Woo ya ni yo me puedo bajar así jajaja felicidades”, “Me encanta verlos bailar, se ve que lo disfrutan”, “Qué está pasando conmigo que para levantarme tengo que hacer pausas”, son algunos de los comentarios de internautas.