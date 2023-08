Coreografía de XV años sorprende a los usuarios de redes sociales por lo perfecta que salió

Un baile de quince años causó sensación en redes sociales por asombrosa por su ritmo, piruetas y una coordinación excepcional.

El vídeo fue compartido por uno de los chambelanes en la plataforma TikTok, y rápidamente se volvió viral.

La coreografía de la canción de Beyoncé “Crazy In Love” dejó a muchos usuarios con la boca abierta además de que los jóvenes se convirtieron en inspiración para quienes sueñan con celebrar sus XV años de manera única y memorable.

“Eso pasa cuando contratan chambelanes y no son integrantes de la familia obligados a participar”, “Realmente es el mejor baile de 15 años que he visto”, “Nunca me gustaron los shows de 15 años, pero ése es la gloria”, “De las pocas veces que la quinceañera es la protagonista de su baile”, “Con esas coreografías sí dan ganas de pedir una segunda parte”, son algunos de los comentarios que destacan.