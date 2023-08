Ni infartado, ni muerto, José Luis Perales está ‘más vivo que nunca’; así apareció tras rumores

Este lunes trascendió la noticia del fallecimiento de José Luis Perales, medios de circulación nacional lanzaron el “Breaking News”, incluso se divulgó que había sido por un infarto; Wikipedia actualizó la fecha de su deceso y fue tendencia en Twitter.

El intérprete de “Un velero llamado Libertad”, estaba en un restaurante con su familia cuando se enteró de “su muerte”.

“¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto.

“La verdad es que estoy más vivo que nunca, mañana nos vamos a estar viendo en España... Abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa... estamos muy bien, se acabó”, dijo a través de un video publicado en sus redes sociales.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

Sin embargo el cantante español no ha sido el único que ha sido víctima de estas falsas noticias, Ricardo Montaner, Julio Iglesias, Sylvester Stallone, Britney Spears, Daddy Yankee, Justin Bieber, son otros famosos que internet ha “matado”.