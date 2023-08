Los secretos de Britney Spears: Revela los daños que sufrió por el bótox

Britney Spears se liberó de la tutela de su padre, a través de sus redes sociales ha mostrado su día a día sin filtros, por ello compartió con sus seguidores su experiencia con los tratamientos estéticos, especialmente con el botox, pues asegura que a raíz de este tratamiento se le hinchó la frente y se le cayeran los párpados.

“Me puse botox y no estaba muy contenta con eso porque me hinchó la frente e hizo que la pesadez de mis párpados se cayera, literalmente parecía que alguien me golpeó y pagar tanto dinero para parecer que alguien te golpeó durante las primeras dos semanas... ¿cuál es el punto?", confesó.

Aunque a inicios de 2023 la “Princesa del Pop” dijo abiertamente que usaba la toxina, ahora comenta las consecuencias de haber tomado esa decisión.

“A veces los nervios actúan de esa manera y tienen un efecto inverso, y pienso: ‘¡Parece que alguien me golpeó!’, así que, por supuesto, vuelvo y se lo muestro al médico. Él me dice que es completamente normal, y yo dije: ‘Entonces, ¿por qué no puedo ir a ningún lado durante dos semanas?' el botox es horroroso”, agregó.

Ante las secuelas que le dejaron la intérprete de "Baby One More Time" decidió probar un tratamiento natural llamado Sió que levanta su frente sin agujas, pues asegura que es una especie de masilla que hace que se moldee tu cara.

“Simplemente levanta mi frente sin todas esas agujas y el costo. Tal vez, por casualidad, están usando demasiado botox y haciendo que tus ojos se caigan y parezca que alguien te golpeó. ¿Pagar cuatro mil dólares? No tiene ningún sentido en absoluto. SiO, mis amigos, SiO", concluyó.

La cantante estadounidense publicará sus esperadas memorias en el libro titulado “The Woman In Me”, el cual llegará a las librerías el 24 de octubre de la mano de Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.