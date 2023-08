Wendy Guevara rechaza oferta para actuar en telenovela de Juan Osorio por esta razón

Resulta y resalta que desde que Wendy Guevara se coronó con el primer lugar en “La Casa de los Famosos” las propuestas de trabajo le llueven, como por ejemplo actuar en una telenovela.

Lee también: Así lucía Wendy Guevara antes de ser famosa

La influencer comentó que el productor Juan Osorio la invitó a ser parte de uno de sus proyectos, pero ella lo rechazó porque por el momento no tiene planes de incursionar en la actuación.

"Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas", dijo en una conferencia de prensa.

Por ahora Wendy quiere forjarse un camino como empresaria, pues parte del dinero que ganó en el reality show lo usará para comprar una tortillería para sus padres.

Desde que Guevara comenzó el proyecto que la siguió durante 71, las 24 horas, se convirtió en la favorita de muchos y sus ocurrencias y originalidad la hicieron estar en boca de todos, tras su victoria ha respondido algunos mensajes en redes sociales, pero ahora se dará un descanso.

Lee también: Estas son las veces que Britney Spears se ha casado

"De verdad gracias por hacer esto posible y de que sea más grande la comunidad trans y la comunidad gay, que se vea ya más normal, que se visualice, eso me encanta, y que se sepa que al final todos somos amor y no somos diferentes, y que una chica trans como yo haya ganado La casa de los famosos México me llena de orgullo", añadió.