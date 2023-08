Simple Plan en México: fechas, boletos, precios y todo lo que tienes que saber sobre su visita

Es hora de volver a sacar el “ofni” negro y volver a la epoca de los 2000 para sacar nuestro lado más emo, esto porque Simple Plan acaba de confirmar su regreso a los escenarios y tiene cuatro fechas en nuestro país.

Lee también: Luis Miguel es hospitalizado de emergencia en Chile tras haber dado show resfriado. Esto es lo que se sabe de su salud

Fue a través de un divertido TikTok en el confirmaron de manera muy divertida su visita a territorios mexicanos, pues aseguraron que si Taylor Swift se presenta en México, por qué ellos no habrían de hacerlo.

La agrupación canadiense se presentará en las siguientes ciudades, recintos y fechas:

7 de Octubre - Tecate Península en Tijuana

10 de Octubre - Auditorio Citibanamex en Monterrey

12 de Octubre - Pabellón Oeste en CDMX

14 de Octubre - Festival Coordenada en Guadalajara

La preventa de boletos para ver a los intérpretes de "Welcome to My Life" será el jueves 24 de agosto a través de www.ticketmaster.com.mx.

La venta general iniciará este viernes 25 de agosto a las 11:00 horas por medio de Ticketmaster y en la taquilla de los inmuebles.

Lee también: Eugenio Derbez está inconsolable tras la muerte de 'su hija' y fiel compañera: Fiona

Hasta el momento no se han confirmado los precios para sus shows.