Ninel Conde confesó que tuvo un romance con Luis Miguel

El regreso triunfal de Luis Miguel a los escenarios ha dividido opiniones, pues muchos lo juzgan por su extrema delgadez y hasta dicen que se trata de un doble, pero la realidad es que “El Sol” sigue despertando suspiros.

Sin embargo, su corazón está ocupado en este momento pues se le ha visto más enamorado que nunca, incluso aseguran que ya se casó en secreto con Paloma Cuevas, quien lo ha seguido a sus presentaciones de Argentina y Chile correspondientes a su “Gira 2023”.

Pero algo por lo que también es conocido el intérprete de “La Bikina” es por la cantidad de amoríos que ha tenido con diversas famosos, entre las que se encuentran Mariah Carey, Luz Elena González, Isabella Camil, Adela Noriega, Mariana Seoane, Stephany Salas y Aracely Arámbula, otras como Alicia Machado, Yuri, Paty Manterola y Lucia Méndez han asegurado haber tenido un romance y ahora a esa lista se le suma nada más y nada menos que Ninel Conde.

"Ahí salió todo (lo de mi romance con Luis Miguel). Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense", reveló Conde a los medios de comunicación. "Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué.

"El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba (desubicado). Al día de hoy está más aterrizado (con mayor madurez)", agregó.