¿Cómo es el ‘chicken’ de Washington? Yahritza y su Esencia lo aclaran

Los integrantes de Yahritza y su Esencia intentaron explicar a qué se referían cuando hicieron el polémico comentario que los llevó a recibir “hate” y burlas de parte de los internautas.

Esto despues de que Jairo, el hermano menor, comenzara el debate en redes sociales por haber revelado que prefería el “checken” en vez del picante, debido a que éste le hacía daño y evitaba consumirlo por temas de salud.

Por ello, la agrupación de corridos tumbados aclaró que significa ese termino en Washington. Fue a través de un video en donde se ve a los tres músicos sentados en el comedor de su casa para degustar una serie de alimentos que pertenecen a la gastronomía de México como: frijoles, tortillas hechas a mano, carne asada y arroz.

“Estoy delicado (del estómago). No me gustan las salsas y eso, pero sí me gusta la comida mexicana”, explicó Jairo haciendo hincapié en que no tiene nada en contra de la gastronomía del país del que son originarios sus papás.

“Es que aquí (en Estados Unidos) se dice ‘chicken strips’ (tiras de pollo), ‘chicken’ wings (alitas de pollo), por eso dijo ‘chicken’”, agregó Adriana Martínez.

Pese a los intentos que los cantantes han hecho para tratar de “calmar las aguas” en redes sociales los mexicanos no los perdonan y los memes y comentarios sobre ellos no paran.