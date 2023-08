Así se vivió el primer show de la gira de RBD; este es el setlist oficial

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y por fin se llevó a cabo el primer concierto de RBD.

Lee también: De esta manera Poncho Herrera se hace presente en el inicio de la gira de RBD

Después de 15 años Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann volvieron al escenario con la banda que les dio fama mundial gracias a la telenovela “Rebelde” y este viernes fue su primera presentación en El Paso, Texas.

El Sun Bowl Stadium lució abarrotado con más de 50 mil fans que acudieron a ver el esperado show que contó con un imponente escenario con varias pantallas y una infraestructura de primer nivel que permitió a cada uno de sus fans tener un buen ángulo de los artistas, quienes lucieron múltiples cambios de vestuario, además de que estuvieron acompañado por una banda y, por primera vez, por bailarines.

Lee también: Llaman a Luis Fonsi el 'Shakiro boricua” por indirectas contra Adamari López en canción

A través de redes sociales los cantantes compartieron algunos de los momentos de la épica noche.