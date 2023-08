Ni Abel de ‘The Weeknd' ni Lily-Rose Depp pudieron evitar la cancelación de ‘The Idol’

A la serie de HBO, “The Idol” no la salvó tener como director y talento a Abel "The Weeknd" Tesfaye ni a Lily-Rose Depp, ni mucho menos tener una producción de millones de dólares, pues ante la polémica la plataforma streaming decidió no seguir adelante con más temporadas.

A través de un comunicado la cadena informó que decidieron no continuar con una segunda temporada del drama musical.

"The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia.

"Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo", dijeron en un comunicado.

“The Idol”, que se estrenó el pasado 4 de junio y aunque en un inicio obtuvo buenos números de audiencia, conforme pasaron las semanas la euforia del show se fue disipando.

La controversia se debió por guiones supuestamente débiles, un exceso de escenas sexuales y desnudos, una "muy mala actuación" de "The Weeknd" y reescrituras de último minuto a los diálogos.