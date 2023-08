Esto es lo que se sabe sobre la secuela de ‘Soy Leyenda’

“Soy Leyenda” es una de las películas más queridas por el público y tras la pandemia de Covid surgieron algunas teorías de que era hasta predictiva.

Sin embargo, no se había hablado de una secuela hasta marzo de 2022, cuando se aseguró que el guionista ganador del Oscar, Akiva Goldsman, regresaría para escribir el libreto.

Durante una entrevista con Deadline, Goldsman detalló que, en efecto, la película sería una continuación del filme de 2007.

La historia en la que trabaja tendrá lugar décadas después de los acontecimientos de la primera película.

El guionista también señaló a The Last of Us como una fuerte inspiración para la secuela y admitió que le interesaba examinar un mundo postapocalíptico después de que la naturaleza se hubiera apoderado de él una vez más.

La duda del millón ha quedado resuelta, pues Will Smith volvería a encarnar a Robert Neville en esta segunda parte 2, asimismo el nombre de Michael B. Jordan salió a la luz.

Hasta el momento, no se ha confirmado un director para el proyecto ni fechas estimadas de producción o rodaje.