Anahí habla sobre el origen de la bulimia y anorexia que sufrió: ‘La pesadilla más grande’

Anahí contó los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su carrera y señaló a un productor de ser el causante de sus trastornos alimenticios.

De acuerdo con su versión, le insistieron en que se veía pasada de peso para tener un protagónico en una telenovela de Televisa.

“Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quién iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita. Tienes que trabajar mucho en ti para… que hagas la novela’”, comentó.

Esos comentarios le causaron mucha inseguridad durante su adolescencia, por lo que la orillaron a la anorexia y bulimia.

“Ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente… Ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me mata”, confesó entre lágrimas.

La estrella de “Rebelde”, compartió que podía pasar casi una semana sin bocado y sólo se alimentaba de una toronja, incluso recurrió a comer hielo para engañar a su cuerpo, sin embargo después venían los atracones que terminaban en vómitos.

Pero gracias a la terapia, el apoyo de seres queridos y su pasión por la música logró salir de ese episodio oscuro de su vida.