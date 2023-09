Yahritza y Su Esencia darán concierto gratis en el Zócalo ¿Cómo los van a recibir lo mexicanos?

La polémica en torno a Yahritza y Su Esencia continúa, esto después sus declaraciones sobre la comida mexicana, pero esto no impidió que fueran invitados a la celebración del 15 de septiembre.

Fue el presidente de nuestro país quien confirmó que el trío de hermanos se presentará en concierto el 15 de septiembre de 2023 en el Zócalo CDMX junto a Grupo Frontera.

Con el video de la canción 'Frágil' de la agrupación en la que colaboran con la banda de Texas, el mandatario pidió superar la polémica, pues la familia ya ofreció disculpas por las críticas a la cultura de México.

"No lo hicieron de mala fe, ya llevan tiempo, nacieron allá, no quisieron ofender, pero fue un error, les cancelaron conciertos, mucho castigo. A mí me preguntaron porque van a venir, además ya se disculparon, ya ofrecieron disculpas, pobre, Yahritza es una niña de 16-17 años y cayeron en depresión, también sus padres", expresó el AMLO en la conferencia matutina.

En redes sociales se dividieron opiniones sobre la presentación de los originarios de Washington.