Sabrina Carpenter: "Estoy tratando de superar esto", sobre la gira con Taylor Swift

Desde que se anunció que Taylor Swift vendría a México, el nombre de Sabrina Carpenter acompañó el cartel promocional.

“Tratando de procesar esto, pero por desgracia no puedo no puedo esperar para unirme a la gira Eras en América Latina gracias @taylorswift el 1 :’) este es un sueño hecho realidad”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Para hablar de su experiencia, entrevistamos a Sabrina y esto nos contó

Sabrina es una actriz y cantante estadounidense de 24 años que empezó su camino en la industria del entretenimiento como actriz. Su carrera comenzó a despegar tras participar en un capítulo de La Ley y el Orden: Unidad de Víctima Especiales, sin embargo, su verdadero éxito pudo verse reflejado después de concursar en The next Miley Cyrus project, en el cual habría alcanzado a tener una importante conexión con Miley Cyrus.

Ya para 2014, Carpenter se dirigió hacia el ámbito musical tras grabar una canción para la serie Girls Meets World, el tema se tituló Take On The World. Además, su primer álbum como solista se llamó Eyes Wide Open.