Lady Gaga podría visitar nuestro país después de 10 años de su último show

Lady Gaga podría regresar a los escenarios de nuestro país el próximo año, después de más de una década de ausencia.

Aunque la cantante no ha confirmado oficialmente su regreso a tierras mexicanas, algunos medios aseguran que ya planea realizar una serie de conciertos en 2024.

El último concierto que la intérprete de “Bad Romance” hizo en el país tricolor fue parte de su gira "The Born This Way Ball".

Además de que el rumor causó emoción entre los “Little Monsters” también se volvió tendencia su colaboración con The Rolling Stones, quienes después de varios años sin lanzar música nueva, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que la voz de la cantante, de 37 años, formará parte de su próximo álbum.