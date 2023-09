Jorge Salinas se convierte en Ken y causa polémica su radical cambio físico

La celebración de cumpleaños de Elizabeth Álvarez fue con temática de Barbie, para sumarse a la fiebre rosa que el filme live action dejó.

Por ello eligió un vestido rosa que iba a juego con la decoración del evento.

"Celebré mi cumpleaños con una ¡¡¡Barbie party!!!", compartió la actriz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su increíble vestido largo no fue suficiente ya que toda la atención se la llevó su esposo Jorge Salinas, quien fue vestido como Ken luciendo un camisa playera azul con detalles blancos que hacían juego con su pantalón.

Pero el “outfit” tampoco fue el centro de atención; los usuarios en redes sociales no hicieron más que destacar el radical cambio físico del actor, que luce visiblemente más delgado y con el aspecto de una persona cansada.

"¿Qué le pasó a Jorge?", "¡¡Hija te acabaste a ese hombre!! ¡¡¡Tan bueno que estaba!!! Jesucrista vencedora", "Parece el abuelo de Barbie, jeje", "Ese Jorge se parece a la Monja no al Ken", "¿Qué le pasó a Jorge Salinas? se ve muy demacrado", "Con todo respeto, que arrugado y viejito se mira tu esposo... pareciera que está enfermo y tú muy hermosa", "Adelgazó, que no ven, y no tiene 30", "Está hecho un hueso Jorge. ¡Oh mi Dios!", y "Don Jorge está enfermo", fueron algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales.

Pese a las críticas la pareja no ha comentado nada al respecto de la polémica que generaron las instantaneas.