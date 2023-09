Los clásicos y las nuevas tendencias de la música mexicana se unen para la primera edición del ‘Festival Arre. En un ambiente lleno de música, diversión y cultura, este festival se crea como un homenaje a la música que ha encontrado lugar en los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

La cita es el próximo sábado 9 y domingo 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Tanto para sus clientes como para todos los amantes de la música mexicana HSBC estará presente para ofrecer una experiencia de inicio a fin.

Si aún no tienes boletos para el Festival Arre, no te preocupes, ya que con HSBC puedes obtenerlos al canjearlos por puntos del programa ‘Más’ o aprovechar la promoción ‘Spend and Get’ para ganar boletos al cumplir con una meta de facturación.