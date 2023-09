Ariana Grande acepta entre lágrimas que usaba botox y rellenos labiales

Como muchas personas a muy temprana edad le empiezan a dar prioridad a su piel y comienzan a someterse a tratamientos, sin embargo, en ocasiones los resultados no son los mejores y comienza la pesadilla y lamentaciones, tal es el caso de Ariana Grande, quien confesó a todos sus fans su evolución para aceptarse a sí misma como mujer, y cómo fue su experiencia con el botox y rellenos labiales.

Lee también: Chris Evans y Alba Baptista organizan segunda boda

"Transparencia total como persona de belleza, al igual que mis labios, me puse un montón de relleno labial a lo largo de los años y botox. Dejé de hacerlo en 2018 porque llegó a afectarme demasiado. Tenía ganas de esconderme", reconoció la cantante, de 30 años, en un video de Beauty Secrets para la revista Vogue, antes de comenzar a llorar.

"No esperaba ponerme emocional. Durante mucho tiempo, para mí la belleza era algo que se ocultaba, y ahora ya no. Desde que dejé de ponerme rellenos y botox, y tal vez algún día empezaré de nuevo, no lo sé... A cada uno lo suyo, lo que sea que hagas. Te debes sentir hermosa".

Ariana externó que se llegó a sentir fea en varias ocasiones, lo que la hacía acudir al maquillaje en grandes cantidades para ocultar sus facciones reales a sus fans.

"Cuando tienes 17 años, realmente todavía no sabes mucho. Yo, a lo largo de los años, usé maquillaje como disfraz o algo para esconderme.

"Cada vez más cabello, más y más grueso; el delineador de ojos. Y eso puede ser hermoso a veces, y todavía lo amo y lo aprecio. Pero creo que, a medida que envejezco, no me encanta que esa sea la intención detrás de esto".

Para la intérprete de “7 Rings” sus inspiraciones de belleza en la vida son Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, la también actriz profundizó en su percepción de la belleza desde que inició su carrera musical.

Lee también: Luis Miguel se puso romántico y envió 500 rosas a Paloma Cuevas



"Siento que mi relación con la belleza ha cambiado mucho a lo largo de los años, especialmente porque comencé muy joven. Estar expuesta a tantas voces a una edad temprana, especialmente con personas que tienen cosas que decir sobre tu apariencia, es realmente difícil saber qué vale la pena escuchar y qué no", comentó.