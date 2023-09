Muere Billy Miller

Lamentablemente, William John "Billy" Miller II, mejor conocido como Billy Miller, perdió la vida el pasado viernes 15 de septiembre, en un hospital de Austin, Texas, EU.

El actor estadounidense, quien destacó por su participación en producciones como "Hospital General", "The Young and the Restless", "Suits" y "All My Children", por mencionar algunas, luchaba contra su salud mental. Su mánager anunció tal noticia a través de "Variety": "El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió".

Sin embargo, hasta el momento no se esclarece la causa exacta de su muerte. El también productor tenía 43 años, el domingo 17 de septiembre cumpliría 44.

Billy participó en 10 series de televisión, entre ellas: 'CSI: NY' (2006), 'All my children' (2007), 'Castle' (2011), 'The Young and the Restless' (2008-1014), 'Suits' (2015) y 'Genaral Hospital' (2014-presente). También estuvi en tres películas: 'Fatal Honeymoon' (2012), 'American Spiner' (2014) y 'Bad Blood' (2015)

Gracias a "The Young and the Restless", ganó tres premios Emmy, en 2010, 2013 y 2014.

¡Descanse en paz!