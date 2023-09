Bad Bunny anuncia nueva canción

Bad Bunny se convirtió en el tema de conversación de las redes sociales, luego de que se diera a conocer que muy pronto saldrá a la luz su nueva canción.

Lo anterior lo dio a conocer a través de su canal de WhatsApp, y por los pocos detalles que se tienen se sabe que El conejo malo sacará nuevo material antes de que termine septiembre.

Con una serie de mensajes a primera hora de este miércoles, Bad Bunny preguntó a sus seguidores si recordaban que les tenía algo que contar, para luego, hacer el anuncio.

"Bueno, pues se acuerdan que les iba a decir algo pueee... no sé si les cause alegría o qué, pero voy a sacar una canción más este año...y saldrá antes de que acabe septiembre", compartió el cantante originario de Puerto Rico.

Este lanzamiento sería el tercero en lo que va de 2023, pues Bad Bunny estrenó en abril junto a Grupo Frontera, "Unx100to" y "Where She Goes" en mayo.