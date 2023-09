¿Consuelo Duval y Eugenio Derbez alguna vez anduvieron? Esto reveló la actriz

Durante muchos años la cercanía de Consuelo Duval y Eugenio Derbez ha sido cuestionada, pues muchos de sus fanáticos creen que su amistad ha ido a otros niveles.

Fue durante el programa “Netas Divinas”, en donde Natalia Téllez le preguntó si alguna vez tuvo una conexión con alguna persona, y no pudieron ser más que amigos.

A la pregunta, Duval respondió sin pensarlo: "Yo con Eugenio Derbez".

Esto causó intriga en sus compañeras, y le pidieron contar la razón. La comediante aseguró que su amistad y compañerismo pudo más que el amor y la atracción.

"Nuestra conexión de amor es absoluta, pero nunca pudimos tener una relación. Ni con Adrián, ni con mis compañeros hombres, porque yo nunca quise poner en riesgo nuestra amistad", confesó.

Aclaró que tampoco ocurrió nada con Adrián Uribe ni con otro de sus colegas de la comedia, dejó entrever que sí hubo oportunidad de ser algo más, pero que nunca quiso arriesgarse.

"No es que no se haya podido. Yo conozco a Derbez antes que todas sus novias, antes que todas sus esposas, no es que no se haya podido, es que yo no lo permití. No puedes hacer popo donde comes, no puedes meter emociones con una persona que te da trabajo, que te da de comer, no puedes confundirte", agregó.

Bromeó con que, en todos los proyectos en los que participa, siempre hay alguien con quien se da una conexión.

"En todos los trabajos me tengo que confundir para ir contenta a trabajar, yo me enamoro de los protagonistas, por el bien del proyecto", comentó entre risas.