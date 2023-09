Guillermo Pous respalda acusaciones de Aracely Arámbula contra Luis Miguel

Por Josué Olvera.

Hace unos días, Aracely Arámbula, reveló que Luis Miguel no se ha hecho cargo de la pensión de sus hijos. "Es un deudor alimentario. Yo estoy tranquila con mi vida, soy una mujer que trabaja mucho, no me hace falta nada para mantener a sus hijos, pero es una responsabilidad. La verdad es que así como sale ese Sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos".

Ante dichas declaraciones, Myrka Dellanos buscó defender a su ex, y aseguró en 'La Mesa Caliente' que el cantante sí se ha hecho cargo de los menores. "Él está al día con los pagos de la manutención de sus hijos. Esos niños nacieron en Los Ángeles, y si su padre no hubiese pagado, estaría arrestado, de acuerdo a las leyes de EU".

Posteriormente, se viralizó un documento emitido por la Dirección General del Registro Civil de la CDMX, en el que se lee que LuisMi no es deudor alimentario. "Certifica que el ciudadano Luis Miguel Gallego Basteri, a esta fecha (21 de septiembre) no se encuentra como deudor alimentario moroso".

Aunque el documento es auténtico, el cantante no aparece en la lista de deudores debido a que Aracely no ha realizado una demanda formal en su contra.

Guillermo Pous confirma deuda de Luis Miguel

En un programa estadounidense, el abogado Guillermo Pous, quien llevaba el caso de Aracely Arámbula, respaldo las declaraciones de la actriz. El también compositor no se ha hecho cargo de sus hijos desde diciembre de 2019.

"Tal y como lo menciona la señora Arámbula, efectivamente, no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación".

Los menores viven en CDMX, por lo que, el pago se debe registrar en la ciudad, aun cuando hayan nacido en EU. "La jurisdicción también se puede determinar en función de la residencia donde se encuentren los menores, en este caso es sabido que los niños viven en la Ciudad de México. Por lo cual, ahí podría ser, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, el lugar de residencia es donde se puede fijar la jurisdicción para que se haga el pago de la pensión".

Luis Miguel, sí o sí, tendrá que cubrir los pagos que debe, y los que vienen hasta que ambos cumplan 18 años. "Una pensión alimenticia jamás prescribe y el beneficio es, en tanto sean menores de edad, eso siempre se va a tener que cubrir, eso no va a prescribir. Simplemente, se va a interrumpir y deja de contabilizarse a partir de que es mayor de edad".