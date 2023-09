Jay de la Cueva presenta la primera canción de su álbum como solista

Recientemente Jay de la Cueva se despidió de la piel de Brian Amadeus tras despedirse de Moderatto para comenzar su carrera en solitario.

Este martes lanzó “Tokio”, el primer adelanto de su nuevo álbum solista, el cual fue grabado en París con un equipo de producción y musicalización ajeno a lo que se le conocía al músico.

En esta nueva etapa el músico, de 45 años, descarta completamente hacer colaboraciones con otros artistas, pues declaró que está experimentando y prefiere darle rienda suelta a sus ideas y hacer sólo lo que desea.

Cuando Jay dio a conocer la noticia los artista de "Ya lo veía venir" decidieron ponerle fin a su historia juntos, por ello comenzaron los rumores de que los integrantes de la agrupación habían acabado mal.

“Seguimos siendo amigos. Nos vamos en una situación muy privilegiada, el grupo no se separa porque no nos soportemos. Es un hecho que los que arrancamos ese grupo hace 24 años, hoy en día, ya no somos los mismos. Cuando uno tiene una banda se arranca y de repente uno dice ‘¿Quiénes son estos? Ya no somos los que éramos’ y es muy lindo. Yo celebro ese cambio”, desmintió.

El cantante dará su último show como Moderatto en el Palacio de los Deportes y este show significa el adiós definitivo del grupo que cumple 24 años.