NSYNC lanza 'Better Place', su primera canción juntos tras 20 años de ausencia

NSYNC, regresa con nueva música después de más de 20 años de ausencia, se trata del tema "Better Place", la cual forma parte de la banda sonora de la película animada "Trolls 3".

Lee también: ¿Por qué se declaró el 29 de septiembre como el Día de Shakira?

El anuncio oficial se dio después de que la boy band apareciera reunida en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, para entregarle a Taylor Swift un premio y donde la cantante no pudo ocultar su emoción por verlos juntos y expresó que estaba segura que se traían algo entre manos y estaba en lo cierto.

Este sencillo tiene ritmo muy similar al de finales de los 90 e inicios de los 2000, con el sello característico dance pop que tanto éxito le valió a la agrupación.

El indito "Better Place" es el primer proyecto de la banda desde su último álbum, "Celebrity", de 2001; en 2002 Justin Timberlake anunció que emprendía una carrera en solitario y en 2007 el grupo dijo oficialmente "Bye Bye Bye".

Lee también: TRÁILER | Henry Cavill y Dua Lipa protagonizan 'Argylle'

Sin embargo, para Timberlake no es novedad formar parte del soundtrack de un filme, pues compuso la música de las dos primeras películas de "Trolls" y su canción "Can't Stop the Feeling!" le valió una nominación al Oscar en 2017.