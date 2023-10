Dulce María se convierte en la primera mexicana en portada de 'Rolling Stone Brasil'

Dulce María estelariza la portada de la revista Rolling Stone Brasil, en la que se le ve desbordando empoderamiento y sensualidad.

Lee también: Anya Taylor-Joy se casó con Malcolm McRae en Venecia

Pero lo más importante es que con estas fotografías hizo historia, pues se convirtió en la primera mexicana en ser portada de la publicación.

En las imágenes se le ve a la cantante lucir su característica cabellera roja y el uniforme de "Roberta", personaje al que le dio vida en la telenovela "Rebelde", mismo que acaparó miradas por las atrevidas modificaciones y los diminutos shorts.

"Somos portada de @rollingstonebrasil. Un honor y sueño hecho realidad!! Espero que les gusten las fotos y la entrevista tanto como las disfrute yo Gracias!! Por este honor!!", escribió a través de sus redes sociales.

En entrevista para dicha revista la también actriz platicó sobre el reencuentro con sus compañeros de RBD y la gira que los está acercando a sus fieles seguidores.

"La intención es terminar un ciclo y dar este último adiós al público. Esto es lo que planeamos ahora y para siempre. Me encanta hacer música, me encanta escribir, me encanta comunicarme y ver cómo la música trasciende fronteras e ideologías", explicó.

Lee también: VIDEO | Wendy Guevara y Belinda salieron de antro juntas

Asimismo, habló de sus influencias musicales, entre las que se encuentran Guns 'N Roses y Metallica, y sobre la pasión por la música brasileña.