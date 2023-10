Ellos son los artistas confirmados de LOS40 Music Awards Santander 2023

¡La cuenta atrás ha empezado! En LOS40 ya estamos calentando motores para LOS40 Music Awards Santander 2023, en la que los artistas más importantes serán galardonados por su aportación a la cultura y la industria mientras el público vibra con los mejores temazos del momento.

¡La pura esencia de LOS40 y de su lista concentrada en un único evento!

La cita es el próximo 3 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. El primero en confirmar su asistencia y actuación en LOS40 Music Awards Santander 2023 fue Camilo. Y después de varios meses de silencio, Aitana y Vicco han sido las encargada de dar la siguiente sorpresa. Solo unos días después, se ha confirmado también a Vicco, a continuación ha llegado la confirmación de Ana Mena y tras esta, otras más igual de emocionantes. Aquí te dejamos el listado completo de los artistas confirmados por el momento:

Camilo

Aitana

Vicco

Ana Mena

Loreen

Emilia

Nil Moliner

Por ahora estos son todos los confirmamos del cartel, pero pronto serán muchos más así que no se pierdan todas las novedades en LOS40.

Así son LOS40 Music Awards

LOS40 Music Awards son el evento musical del año. No en vano durante décadas infinidad de estrellas musicales de todo el mundo han ido acudiendo a los premios de LOS40 regalándonos actuaciones irrepetibles, anécdotas divertidísimas y momentazos tan difíciles de olvidar como ese beso entre Rauw y Rosalía que Ibai Llanos tapó a las cámaras o el perreíto que la brasileña Anitta le hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y que se convirtió en el viral del año el pasado 2022.

Sobre el escenario de LOS40 Music Awards han pasado Rosalía, David Getta, Aitana, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Dua Lipa, Taylor Swift, Ed Sheeran, Pablo Alborán, Rauw Alejandro, Anitta, Ana Mena, Chanel Terrero... Pero también rostros de la cultura, el deporte y el entretenimiento como Rafa Nadal, Isabel Díaz Ayuso, Valentina Zenere Pedro Almodóvar, Belén Esteban, María Pombo, Dulceida, Ester Expósito, Paula Echevarría, Penélope Cruz, Okuda y muchos más.

LOS40 Music Awards Santander 2023, se podrán seguir desde casa

Si no has tenido la suerte de conseguir una entrada para LOS40 Music Awards Santander 2023 y no quieres perderte todo lo que pasará en el escenario del WiZink, recuerda que la gala se podrá seguir en directo a través de LOS40.com.mx, las redes sociales de LOS40, incluyendo el canal de YouTube de la emisora.