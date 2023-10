Santa Fe Klan sorprende a pasajeros de avión con concierto improvisado

Santa Fe Klan sorprendió a los pasajeros de un avión comercial al ofrecerles un concierto improvisado durante el vuelo.

En redes sociales circula un video en el que se puede ver al rapero cantándoles un tema inédito a los pasajeros y tripulantes.

Esto se dio después de que una de las personas que viajaba en el mismo avión le envió una cerveza tras reconocerlo.

“Le mandé una chela a Santa Fe Klan”, escribió un usuario en TikTok mientras se aprecia al cantante en una de las primeras filas del avión volteando para agradecerle el gesto.

Minutos después se ve al artista levantarse de su asiento para interpretar una canción que recientemente acaba de escribir desde el micrófono que se usa para dar indicaciones dentro de la aeronave.

“Otra vez despierto en este triste hospital

Veo tus lágrimas como caen de mamá

Dame la fuerza para poder encontrar la paz

Y mi papá buscando solución

Buscando dinero para mi operación

Es que no quiero despedirme y decirle adiós

De pronto cambió mi suerte

Ahora mi vida es diferente

No sé si Dios me sanará o me llevará la muerte”