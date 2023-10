Piqué muestra su gusto por la música de Bizarrap durante paseo con el ‘Escorpión Dorado’

El nuevo video del “Escorpión al volante” muestra la primera entrevista formal de Gerard Piqué tras su separación de Shakira.

Durante el paseo por las calles de Barcelona, a bordo de un convertible, el exfutbolista habló sobre cómo va su vida tras su retiro, sus proyectos con la Kings League, que pronto llegará a México, y sacó a la luz sus gustos musicales.

Conforme más avanzaba el recorrido la plática se volvió más confiada y fue tomando terreno en dirección a algunas referencias del español con su ex.

El “Escorpión” se sorprendió con los gustos musicales del atleta, pues cuando le preguntó qué quería escuchar él respondió que algo de Peso Pluma, después pidió la colaboración del cantante de corridos tumbados con Bizarrap.

"Ponme algo que se ha puesto mucho de moda, Peso Pluma, ponme algún estilo que en México se lleve mucho, la de Peso Pluma con Bizarrap", dijo.

Lo que llamó la atención fue que Piqué pidiera al DJ argentino, pues fue con quien Shakira lanzó “Music Session 53”, una “tiradera” contra el catalán, su nueva novia y su familia y en donde la colombiana reveló algunos detalles de su ruptura.

Por ello, el enmascarado aprovechó el momento para hacer un guiño sobre el polémico tema.

"Alguna otra de Bizarrap o lo dejo así", bromeó el youtuber mexicano, a lo que inmediatamente entre risas Gerard respondió que no: "No, déjalo así".

La entrevista evadió casi por completo el tema de la intérprete de “Moscas en la Casa” y su nueva relación con Clara Chía y se enfocó en los planes laborales del ex defensa.

Ante los cuestionamientos Alex Montiel, quien da vida al irreverente luchador, explicó el porqué.

"Lo que se ve no se pregunta, creo que es un tema muy manoseado. La única que ha abierto el tema como tal es Shakira. Piqué pues como se ha mantenido ahí al ras, y ya sabes que entre mis prioridades, cuando están involucrados ahí chamacos, trato de no pisotear por ahí, pero de todos modos hubo un par de guiños a la de 'Las caderas no mienten'".