Así reaccionó Mario Casas cuando le preguntaron por su romance con Eiza González

Después de que hace unas semanas Mario Casas y Eiza González fueran captados en su escapada romántica a Roma, siguen estando en la mira de todos, pues aunque no han dicho nada al respecto sus seguidores ya desean verlos oficialmente juntos.

Lee también: Bad Bunny demuestra que es fan de Luis Miguel; esta podría ser su canción favorita

@mexicanisimotv ¿Romance a la vista? La actriz mexicana Eiza Gonzalez y el actor español Mario Casas fueron captados juntos en Roma, Italia 🇮🇹. Instagram: mexicanisimotv ♬ sonido original - Mexico Tv

Recientemente el actor de “Tres metros sobre el cielo” fue visto junto a sus hermanos Óscar y Sheila y la prensa española no dudo en cuestionarlo sobre su relación con la mexicana.

Aunque fue tajante en responder que no diría nada su rostro lo evidenció, tanto que el entrevistador le comentó que se puso rojo.

Aunque se negó a dar detalles de su estatus amoroso, confirmó que está "feliz" y que su corazón "palpita bien", pero sin mencionar el nombre de la actriz.

Cuando le preguntaron por una posible boda, prefirió guardar silencio y se ruborizo un poco.

"Que no, hombre, no, hombre, no, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, pero bueno, sé que haces tu trabajo, tío", expresó.

Lee también: Operan de emergencia a Anuel AA, el cantante se debatió entre la vida y la muerte

Asimismo, se dice que la pareja se tatuó. Eiza le habría puesto su inicial en el pecho y él la suya en el brazo.