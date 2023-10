Pulso GNP 2023: Querétaro tiene nueva capital de rock

Este fin de semana se llevó a cabo una edición más del festival Pulso GNP Este joven festival, con sede en Querétaro, cambió a una sede donde se respiraba más la música. Se trata del Autódromo de Querétaro, un venue que anteriormente ya había albergado eventos musicales.

Sin duda, este fue el gran primer acierto de esta nueva edición, pues tanto el acceso como el desaforo, fueron más sencillas.

Pulso GNP regresaba: Una tarde nubla y empezaba llena de rock

A temprana hora, Los Dynamite, Lasso y Allison, se encargaron de darle los primeros latidos de vida. Una tarde que se pintaba rockera; que ni el frío penetrante de Querétaro pudo calmar la emoción.

Conforme avanzaba la noche, los tintes se acentuaban con Austin TV, División Minúscula y Clubz. Una serie de presentaciones que alegraron a todos los corazones rockeros, que cantaron a todo pulmón sus éxitos.

División marcó el cierre de la tarde-noche rockera, con sus clásicos como: Tan Fuerte Tan Frágil, Sognaré, Las luces de esta ciudad, Sismo, y más.

Una noche que se pintó para cantar

El género urbano y el pop se apoderaban del Autódromo de Querétaro. Ahora escucharíamos a los exponentes que nos pondrían a cantar esa noche, cada vez menos fría. La temperatura subió a cargo de Sebastián Yatra, quien abarrotó el escenario “Vivir es increíble”. Una fiesta total, lo del colombiano. Sus mayores éxitos fueron coreados; tales como: Traicionera, Por Perro, Ya no tiene novio, Tacones rojos y hasta Ojos Marrones, a dueto con Lasso.

La fiesta continuaba a cargo de Morat, Moenia y Flaming Lips, quienes colorearon todo el venue. Fueron momentos que pudieron disfrutar jóvenes a grandes. Un festival que, nuevamente, brilló por su diversidad. Chicoss y grandes lo gozaron por igual.

Cierre lleno de emociones

El Pulso este año presentó un cierre vibrante y lleno de fiesta a la vez. Por un lado, tuvimos lo alternativo y gótico de Evanescence. La banda de Arkansas presentó sus mejores cartas y se escucharon canciones como: Broken Pieces Shine, End Of the Dream, My inmortal, Bring me to life y más.

Para dar la clausura de esta cuarta edición, el dúo californiano, Capital Cities, protagonizó el cierre. La fiesta se encontraba en su punto más alto; y a la vez, en la punta de caída. Desde el inicio con su himno Kangaroo Court; hasta el cierre enmarcado con Safe and Sound, mantuvieron el climax. Querétaro tuvo la mejor fiesta del año; a través de su festival más importante.

Nos vemos el otro año, Pulso. Te esperamos con más sorpresas.