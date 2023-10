Peso Pluma revela su lucha contra la ansiedad

Peso Pluma la está rompiendo a nivel mundial con su propuesta de corridos tumbados, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues su ascenso a la fama ha dejado sus estragos.

En entrevista con The New York Times, Hassan Kabande Laija, nombre real del artista, explicó cómo es que ha sobrellevado su éxito y de qué manera se siente protegido en medio de todas las controversias que lo rodean.

“Me siento seguro, estar cerquita de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”, comentó.

Asimismo confesó que durante este trayecto al triunfo internacional ha pasado por varias etapas y su salud mental se ha visto mermada.

“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad. Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”, confesó.

También ha recibido críticas porque supuestamente promueve un estilo de vida que hace apología al delito.

“Siento todo lo que dice la gente, pero trato de enfocarme en las cosas positivas, no en las negativas”, dijo.

Sobre los shows que ha tenido que cancelar por motivos de seguridad comentó que hay muchas “fake news”.

"Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Quiero asegurarme de que no sólo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré”, expresó.

Sin embargo, dos semanas después de la cancelación, Peso Pluma anunció shows en otras tres ciudades mexicanas.