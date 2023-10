Muere Burt Young, actor de 'Rocky'

El actor Burt Young, conocido por su papel de Paulie en la saga de Rocky, falleció a la edad de 83 años en Los Ángeles.

Su hija Anne Morea Steingieser fue quien dio a conocer el deceso del histrión; de acuerdo con sus declaraciones perdió la vida el pasado 8 de octubre.

Young nació el 30 de abril de 1940 en Queens, Nueva York, comenzó su carrera como boxeador cuando se unió a la Infantería de Marina y se preparó bajo la tutela del legendario entrenador Cus D'Amato, obteniendo un impresionante récord de 17 victorias y una derrota.

Durante su carrera como actor participó en películas de renombre como “Barrio Chino” (1974) y “Érase Una Vez en América” (1984), pero fue su papel en “Rocky” el que lo llevó al estrellato, además de que su actuación le valió una nominación al Premio Óscar en la categoría a Mejor Actor de Reparto.

En el filme protagonizado por Sylvester Stallone, Burt le dio vida a Paulie, el hermano de Adrian (Talia Shire) y cuñado de Rocky (Stallone).

En la pantalla chica el famoso también dejó huella en series como “M*A*S*H” y participó en producciones como “The Gang That Couldn't Shoot Straight” (1971), “Cinderella Liberty” (1973), “Back to School” (1986), y “Last Exit to Brooklyn” (1989).