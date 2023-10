Britney Spears revela que Justin Timberlake le fue infiel

Recientemente Britney Spears acaparó todos los titulares después de que revelara que durante su noviazgo con Justin Timberlake tuvo un aborto, ya que el exNSYNC no estaba listo para ser padre.

Pero la historia no termina ahí, sino que ahora también confesó, a través de su nuevo libro de memorias "The Woman in Me", que el cantante le fue infiel durante los tres años que duró su relación sentimental.

En una parte del texto, Britney asegura que Timberlake la engañó con otra celebridad mientras ellos eran novios.

Dicha información confirma el rumor de muchos años de que el también actor le habría sido infiel a la intérprete de "Toxic", lo que habría provocado su ruptura a finales de 2002.

La “Princesa del pop” no reveló el nombre de la tercera en discordia, pues señaló que actualmente está casada y tiene hijos, por ello no quiso exponerla.

Sin embargo, los internautas comenzaron a hacer conjeturas y señalaron a Nicole Appleton como la mujer en cuestión con la que Justin engañó a Spears.