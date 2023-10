Desmienten que Bisogno necesite trasplante de hígado

Hace unos días, a través de las redes sociales, y diferentes medios, corrió el rumor de que Daniel Bisogno se encontraba grave, en terapia intensiva, debido a un choque séptico. (Infección generalizada que ocasiona insuficiencia orgánica y caída de la presión sanguínea a niveles peligrosos).

Posteriormente, Rosario Murrieta, también conductora de 'Ventaneando', desmintió tal información, y aseguró que su compañero daría detalles al respecto en cuanto pudiera. Daniel lo hizo horas después, a través de X, donde explicó la razón por la cual estuvo en el hospital.

Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas,los quiero culeyes cualquier duda extra ya saben que en @VentaneandoUno . — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 19, 2023

"Todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer varios medios sicarios dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar", publicó.

Insisten en decir que Daniel Bisogno está grave

Pese a su aclaración, 'Chisme no like', aseguró que Bisogno continuaba grave, y que necesitaba un trasplante de hígado. "Daniel Bisogno estaría en espera y ya en la lista de un trasplante de hígado. Es imposible predecir cuánto tiempo tendrá que esperar el conductor para tener un hígado nuevo. Fue dado de alta, al parecer delicado, pero salió por el área de carga para no ser captado por las cámaras".

Ante lo narrado, en 'Ventaneando', aclararon que su compañero se encuentra bien, que ya salió del hospital, y que se encuentra descansando.

"Nos preguntan mucho por Daniel, nuestro compañero y amigo, socio, hermano. Está tranquilamente descansando en su casa, reponiéndose de todo lo que paso. Ayer partió del hospital y está en su casa, nos está viendo, así que, desde aquí, te deseamos lo mejor", dijo Pedro Sola.

Con información de Josué Olvera.