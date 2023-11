Passenger, el talentoso cantautor británico, cuyo nombre real es Mike Rosenberg, está a punto de lanzar la tan esperada ‘All The Little Lights (Anniversary Edition)’. Promete traer un soplo de aire fresco a su ya icónico álbum.

Contará con la revelación de una versión especial de “Life’s For The Living” con la colaboración de Foy Vance, y el emocionante anuncio de un nuevo sencillo, una interpretación única de “Circles”, junto a la aclamada cantautora británica Gabrielle Aplin. El álbum original está siendo revivido y transformado, llevando a los fanáticos en un viaje musical inolvidable.

La historia de ‘All The Little Lights’ es fascinante en sí misma. Este álbum, que incluye el megahit “Let Her Go”, se convirtió en un fenómeno global en silencio pero de manera apasionada. La cautivadora melodía y las letras emotivas de “Let Her Go” lo catapultaron al primer lugar en 19 países, y consiguió el estatus de platino en 11 países, incluyendo una impresionante marca de seis veces platino en los Estados Unidos.

La canción también dejó su huella en la historia de la música al convertirse en la segunda canción más buscada en Shazam de todos los tiempos, y la canción pop más buscada en Shazam de todos los tiempos, lo que demuestra su perdurable atractivo.

Passenger reimagina su música en una nueva era

El álbum original ‘All The Little Lights’ fue un testimonio de la travesía personal y profesional de Mike Rosenberg. Su vida estuvo llena de cambios, desde tocar en las calles del Reino Unido hasta grabar en Australia en el estudio Linear Recording.

En ese proceso, se asoció con el talentoso productor Chris Vallejo, una colaboración que perduraría a lo largo del tiempo. Ahora, en esta versión aniversario, Passenger ha decidido reinventar completamente las canciones originales con la ayuda de varios artistas destacados, como Foy Vance, Gabrielle Aplin, Nina Nesbitt y el reconocido Ed Sheeran.

‘All The Little Lights (Anniversary Edition)’ es una celebración del legado musical de Passenger y un recordatorio de por qué su música ha tocado los corazones de tantos.

Esta edición especial del álbum promete sumergir a los oyentes en un mundo de emociones y melancolía, con la magistral voz de Mike Rosenberg y la incorporación de talentosos colaboradores que hacen que estas canciones se sientan frescas y emocionantes. Estamos ansiosos por ver cómo este nuevo capítulo en la historia de Passenger se desarrolla y sigue dejando una marca indeleble en la música contemporánea.

