Todo lo que debes saber sobre el Preshow de LOS40 Music Awards Santander 2023 con YouTube

Tic-tac. La cuenta atrás está llegando a su fin y en LOS40 ya lo tenemos todo listo para la noche más emocionante del año: esa en la que reunimos a los mejores artistas del panorama nacional e internacional para inundar al país de música, sorpresas, y sobre todo, de galardones que reconocerán el trabajo de los que han marcado la diferencia en el último año. La noche de LOS40 Music Awards.

Este año, LOS40 Music Awards Santander 2023 se celebrarán en el WiZink Center de Madrid el próximo viernes 3 de noviembre y, además de contar con un cartel único en el que no faltan Take That, Feid, Ozuna, Loreen, Manuel Turizo, Tom Odell, Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, David Bisbal, Camilo y Young Miko, entre muchos otros, como ya viene siendo tradición, no llegarán solos. La gala estará precedida por un Preshow único en el que los amantes de la música pop e urbana podrán disfrutar de la alfombra roja, de entrevistas exclusivas en directo y de una actuación sorpresa que no dejará a nadie indiferente. Y todo ello acompañados de algunas de las caras más queridas del universo de LOS40.

¡Aquí te lo contamos todo con detalle!

El Preshow de LOS40 Music Awards Santander 2023 se podrá ver en exclusiva en el canal de YouTube de LOS40, en LOS40.com y en la app oficial de la radio. A partir de las 18:00 (hora peninsular española) y hasta aproximadamente las 20:00 horas del viernes 3 de noviembre tienes una cita con el programa de alfombra roja de LOS40 presentado por la locutora y dj de LOS40 España Cris Regatero y por la Pame Voguel, una de las caras más conocidas de LOS40 México. Además, con ellas estarán en distintos sets y puntos de la alfombra para no perderse nada de lo que pase con los artistas que la recorren David Álvarez, Jesús Taltavull y Félix Castillo.