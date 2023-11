Aseguran que Luis Miguel lloró y le pidió perdón a Stephanie Salas

En su canal de YouTube, la periodista Inés Moreno, mostró varios audios de una joven llamada Priscila, quien, supuestamente, fue dama de honor de Michelle Salas. En ellos, cuenta algunos detalles sobre lo que ocurrió en la boda de la influencer. Además, narra que, gracias a Paloma Cuevas, Luis Miguel pudo disculparse con Stephanie Salas.

Según contó, desde la llegada del cantante, Stephanie se mostró molesta, pues no quería que él entregara a su hija en el altar. "Llegó Luis Miguel con la novia (Paloma Cuevas). La mamá de Michelle le había dicho que no quería que él la entregara, que no le quería dar el rol a él, que ella siempre había estado ahí para ella, pero siempre ha sido el sueño de Michelle que el papá la entregara, fue un drama".

También puedes leer: Luis Miguel vive momentos incómodos en el escenario y preocupa a sus fans



Antes de que iniciara la ceremonia, Paloma Cuevas llevó a Stephanie con Luismi. "Steph, la mamá, estaba esperando, pues para entregar a Michelle y en eso se baja Luis Miguel del carro con la novia (Paloma Cuevas), ella fue y abrazó a la mamá de Michelle, la agarró de las manos, no sé qué le dijo, la abrazaba y la abrazaba mucho. Veía a la mamá de Michelle diciendo ‘gracias, gracias’. La novia le dice ‘queremos hablar contigo’, jaló a la mamá de Michelle y la llevó con Luis Miguel al carro. Ahí estaba Michelle. Solo las damas nos dimos cuenta de esto".

Supuestamente, el intérprete se disculpó con la actriz, y por ello, compartieron el importante momento de llevar a su hija al altar. "Creo que Luis Miguel le pidió perdón a la mamá de Michelle porque ella decía 'nunca me ha pedido perdón', y como que Luis Miguel agarró a la mamá de Michelle de las manos, le dio un abrazo y enfrente de Michelle fue como la decisión de 'sí soy su papá y la voy a entregar'".

Quizá te interese: Michelle Salas es criticada en redes por no sonreír en las fotos de su boda



"Stephanie cedió, caminó medio camino, la entregó con el papá y Luis Miguel la entregó al altar, pero obviamente todo el mundo estaba llorando, fue como superintenso. Michelle estaba llorando, ella estaba feliz, porque era su sueño de niña que su papi la haya entregado. Fue muy emocional, todos lloramos. Luis Miguel lloró todo el tiempo", agregó.