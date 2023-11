Mariana Ochoa revela que Daniel Bisogno ¡le fue infiel!

Recientemente, la cantante Mariana Ochoa contó todos los detalles sobre sus inicios en la industria musical, sus proyectos, y cómo ha llegado a donde actualmente está. También recordó cuando uno de sus pretendientes, Daniel Bisogno, le rompió el corazón, pues le fue infiel.

Mara recordó un encuentro que tuvo con la cantante, donde la vio muy triste y enojada. "Me acuerdo de un programa donde estuvimos, fuimos tú y yo a Radio Centro, y ahí estabas enojadísima. Creo que acababa de pasar algo, Daniel te había puesto el cuerno".

"Sí me lo puso (ríe), creo que nunca lo había dicho", apuntó Mariana.

La integrante de OV7 contó algunos detalles de esa relación, que ocurrió en 2006. Señaló que el conductor era un buen novio. "Nunca había andado con una persona pública, que diario tiene pantalla. Duramos bien poquito, solo dos meses, pero a la gente no se le olvida. Daniel es una persona divertidísima, independientemente de que la gente lo ame o lo odie por su rol y el papel que desempeña en el programa, es una gran persona, me trataba como princesa, sinceramente, o sea, nos reíamos todo el día, es muy simpático".

Todo iba bien entre ellos, pero Bisogno buscó regresar con su ex, Fran Meric (ahora esposa de Raúl Sandoval). "Me puso el cuerno. Ya había andado con Fran Meric, y me lo puso con ella". Mariana prefirió continuar con la amistad. "Le dije ‘me caes muy bien para que pasen estas cosas, te prefiero de amigo’. Siempre fuimos muy amigos, ahí terminó. Fueron dos meses".

Por fortuna, Mariana se recuperó de esta decepción, y tiempo después encontró el amor.