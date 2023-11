Robbie Williams preocupa por su aspecto físico

Robbie Williams reveló haber vivido una serie de problemas alimenticios, incluyendo anorexia y vigorexia, es decir, preocupación excesiva hacia su cuerpo.

El cantante de 49 años aseguró que, durante varios años, ha luchando contra sus demonios de salud mental, mismos que han provocado dichos trastornos.

“Tuve 'vigorexia', que es pensar que no tienes músculos ni tamaño, y anorexia. Pero falta una palabra, y eso es lo que soy. Era restrictivo o comía en exceso; nunca lo he hecho bien. Hay un trastorno alimentario… Simplemente no estoy seguro de cuál es mi marca”, dijo en una entrevista con el medio internacional The Sun.

El intérprete de “Angels” subió un video en redes sociales en donde se hizo un bronceado en spray para su próximo documental de Netflix, causando preocupación por su aspecto físico.

“¡Ronnie! Perdiste demasiado peso amigo”, fueron algunos de los comentarios.

En otra entrevista con The Time, Williams confesó que había perdido cerca de diez kilos gracias al consumo de un medicamento llamado Ozempic. Es como un milagro de Navidad. Y lo necesito, a nivel médico”, dijo el cantante.

Se desconoce el motivo por el cual el intérprete de “Feel” utiliza dicho fármaco; sin embargo, el Ozempic es utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2.