Anime 'Attack On Titan' termina después de 10 años

Attack on Titan ha sido uno de los animes más vistos y aclamados desde que se estrenó en el 2013, y con justa razón, la historia, la animación y todo lo qué hay detrás de la creación y desarrollo de este anime ha logrado mantener a sus fans intrigados y pendientes a todos los estrenos y noticias durante ¡10 años!

Lee también: ¡Otra más! Karol G anuncia su tercera fecha en CDMX

El final de esta animación ha traído consigo muchas buenas críticas y aclamaciones, incluso, muchos opinan que “Shingeki No Kyojin” como se le conoce en Japonés, ha logrado con este final lo que en su tiempo “Game of Thrones” no pudo: concluir una historia con un cierre bien planeado desde el inicio, y es que, el creador del manga; Hajime Isayama, siempre supo cómo esta historia llegaría a su fin.

A pesar de haber planeado tantos detalles desde un inicio, el propio creador, su equipo y la empresa de animación MAPPA encargada de llevar este proyecto a cabo no habían contemplado que tan solo animar la última temporada y los capítulos finales fuera a tomarles tantos años y, es que, ahora con el season finale disponible podemos ver porque fue así.

Con la razón de no querer comprometer la calidad del anime ni un poco MAPPA se tomó 3 años extra de lo planeado para darnos secuencias de acción y detalles tan profundos en la animación nunca antes vistos hace que la espera haya valido 100% la pena.

Lee también: Denisse Guerrero de Belanova reveló la enfermedad que la orilló a retirarse

Con este gran final una serie espléndida llena de historia, buenos personajes, crítica social, héroes y villanos y tantos enredos llega a su fin y lo único que deja a desear es ¡que nunca se hubiera acabado!

Con información de Michelle Ramírez.